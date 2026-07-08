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Общество

Псковский губернатор – о топливе: Приоритет отдан только жизненно важным службам

8 июля 2026 года, 09:52

Жизненно важные службы Псковской области будут обеспечиваться топливом в первую очередь. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в канале в МАХ.

Псковский губернатор – о топливе: Приоритет отдан только жизненно важным службам

Фото: канал MAX Михаила Ведерникова

По его словам, многие просят пускать без очереди те или иные социальные группы.

Михаил Ведерников напомнил, что на сегодняшний день в Псковской области порядка 300 тысяч льготников. «Выделение любых групп создаст параллельные очереди и оставит часть людей вообще без топлива», – обратил свое внимание губернатор.


На данный момент приоритет отдан только жизненно важным службам.

«Друзья, к сожалению, не всё зависит от регионального правительства, но мы стараемся отрабатывать все острые моменты максимально оперативно», – подчеркнул глава региона и поблагодарил всех граждан за сообщения, понимание, сигналы с мест.

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