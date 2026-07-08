Псковский губернатор – о топливе: Приоритет отдан только жизненно важным службам

Жизненно важные службы Псковской области будут обеспечиваться топливом в первую очередь. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в канале в МАХ.



По его словам, многие просят пускать без очереди те или иные социальные группы. Михаил Ведерников напомнил, что на сегодняшний день в Псковской области порядка 300 тысяч льготников. «Выделение любых групп создаст параллельные очереди и оставит часть людей вообще без топлива», – обратил свое внимание губернатор.