Участницей экофорума «Экосистема. Заповедный край» стала псковичка

Участницей V Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край», который проходил в Камчатском крае, стала жительница Псковской области Ксения Птушко. Всего же в нем поучаствовали 600 ребят из регионов России и других стран, сообщали «Псковской правде» в пресс-службе регионального Центра молодежи и общественных инициатив.



Площадкой форума стала территория глэмпинг-лагеря в Паратунской рекреационной хоне. Прошло мероприятие в рамках национального проекта «Молодежь и дети». «За пять лет существования форум сформировал сообщество из более чем 6200 молодых экологов-профессионалов со всей страны», – отметили в Центре молодежи. В рамках смены участники освоили программу трех треков: «Экопросвещение», «Экотуризм» и «Экотехнологии». Для участников провели тематические семинары, пленарные сессии и мастер-классы от ведущих специалистов в сфере экотехнологий и экологии. Практическая часть форума включала походы и экспедиции с научными сотрудниками, строительство экотроп и выездные лабораторные исследования.