Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Участницей экофорума «Экосистема. Заповедный край» стала псковичка

7 июля 2026 года, 17:52

Участницей V Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край», который проходил в Камчатском крае, стала жительница Псковской области Ксения Птушко. Всего же в нем поучаствовали 600 ребят из регионов России и других стран, сообщали «Псковской правде» в пресс-службе регионального Центра молодежи и общественных инициатив.

Участницей экофорума «Экосистема. Заповедный край» стала псковичка

Фото Центра молодежи и общественных инициатив Псковской области

Площадкой форума стала территория глэмпинг-лагеря в Паратунской рекреационной хоне. Прошло мероприятие в рамках национального проекта «Молодежь и дети». «За пять лет существования форум сформировал сообщество из более чем 6200 молодых экологов-профессионалов со всей страны», – отметили в Центре молодежи.

В рамках смены участники освоили программу трех треков: «Экопросвещение», «Экотуризм» и «Экотехнологии». Для участников провели тематические семинары, пленарные сессии и мастер-классы от ведущих специалистов в сфере экотехнологий и экологии. Практическая часть форума включала походы и экспедиции с научными сотрудниками, строительство экотроп и выездные лабораторные исследования.

Участницей экофорума «Экосистема. Заповедный край» стала псковичка

Фото Центра молодежи и общественных инициатив Псковской области

«Попасть на Камчатку и стать частью такого масштабного события – это невероятный опыт. Я познакомилась с ребятами из разных регионов, увидела уникальную природу полуострова и поняла, как много мы можем сделать для сохранения окружающей среды, если объединим усилия. Огромная благодарность организаторам за создание атмосферы, в которой каждый чувствовал себя частью большого и важного дела», – отметила Ксения.

В рамках всероссийского экологического форума состоялись сразу два грантовых конкурса, в том числе от «Росмолодежь. Гранты» с 18 номинациями. Участники могли получить поддержку на реализацию своих экологических проектов.

Организатор форума – Всероссийский экологический центр «Экосистем» при поддержке Росмолодежи и правительства Камчатского края. Мероприятие проводится по поручению президента РФ Владимира Путина и будет в дальнейшем ежегодным.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом
Дорогу зелёным

Общество
14 июля 12:38

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку
Дышите — не дышите

Общество / Здоровье
10 июля 14:36

Дышите — не дышите

Аллерголог — о насморке, который не проходит годами