Участницей экофорума «Экосистема. Заповедный край» стала псковичка

Участницей V Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край», который проходил в Камчатском крае, стала жительница Псковской области Ксения Птушко. Всего же в нем поучаствовали 600 ребят из регионов России и других стран, сообщали «Псковской правде» в пресс-службе регионального Центра молодежи и общественных инициатив.
Фото Центра молодежи и общественных инициатив Псковской области
Площадкой форума стала территория глэмпинг-лагеря в Паратунской рекреационной хоне. Прошло мероприятие в рамках национального проекта «Молодежь и дети». «За пять лет существования форум сформировал сообщество из более чем 6200 молодых экологов-профессионалов со всей страны», – отметили в Центре молодежи.
В рамках смены участники освоили программу трех треков: «Экопросвещение», «Экотуризм» и «Экотехнологии». Для участников провели тематические семинары, пленарные сессии и мастер-классы от ведущих специалистов в сфере экотехнологий и экологии. Практическая часть форума включала походы и экспедиции с научными сотрудниками, строительство экотроп и выездные лабораторные исследования.
Фото Центра молодежи и общественных инициатив Псковской области
«Попасть на Камчатку и стать частью такого масштабного события – это невероятный опыт. Я познакомилась с ребятами из разных регионов, увидела уникальную природу полуострова и поняла, как много мы можем сделать для сохранения окружающей среды, если объединим усилия. Огромная благодарность организаторам за создание атмосферы, в которой каждый чувствовал себя частью большого и важного дела», – отметила Ксения.
В рамках всероссийского экологического форума состоялись сразу два грантовых конкурса, в том числе от «Росмолодежь. Гранты» с 18 номинациями. Участники могли получить поддержку на реализацию своих экологических проектов.
Организатор форума – Всероссийский экологический центр «Экосистем» при поддержке Росмолодежи и правительства Камчатского края. Мероприятие проводится по поручению президента РФ Владимира Путина и будет в дальнейшем ежегодным.