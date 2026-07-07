Лунницу обнаружили на Ольгинском раскопе в Пскове

Лунницу обнаружили на Ольгинском-10 раскопе на Завеличье в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в Археологическом центре Псковской области.

Речь идет об элементах разнообразных узоров. Распространённый тип украшений присущ многим культурам, эпохам и народам. Объединяет их сходная форма – луна в её серповидной фазе. «Лунницы известны с бронзового века, были в обиходе у многих земледельческих народов Европы, Азии и Африки. В Восточной Европе эти украшения появились ещё до широкого расселения славян», – поделились археологи.

По словам исследователей, из-за своей лунообразной форма эту группу украшений относят к охранительным амулетам вне зависимости от времени их изготовления: дохристианского или христианского. Начиная с античной эпохи, лунницу можно было рассматривать как составную часть личного убора женщины. Известны и находки древнерусских лунниц в ожерельях с христианскими крестами. «В погребениях второй половины XII века находились остророгие лунницы, соседствующие с нательными иконками Успения Богородицы и Спаса», – уточнили в центре.

В X-XIII века лунницы были широко распространены почти на всей территории славянских народов и создавали впечатление «типично славянского амулета», восходящего к общеславянским представлениям. В результате многолетних исследований оказалось, что двурогие лунницы или их возможные прототип отсутствовали в достоверно языческих славянских древностях VI-VII веков. Появление же их связали с проникновением в славянскую среду в конце VII - начале VIII веков комплекса женских украшений в составе первой волны византийского влияния. «Со временем в культурных отложениях этих украшений становилось всё меньше, однако нельзя не заметить, что в виде серёг этот вид апотропейных (оберегающих от зла) амулетов встречался в России ещё в ХІХ - начале XX веков», – поделились в Археологическом центре Псковской области.

Состав сплава, из которого изготовлен обнаруженный в этом году артефакт, пока не выяснен. Обычно аналитическая работа проводится после завершения полевого сезона.