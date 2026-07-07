12 июля в Пскове пройдет VII Форум молодых семей Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Площадкой мероприятия традиционно станет сквер ПсковГУ. С 11:00 до 16:00 там будут работать различные тематические площадки. Для детей организуют несколько форматов активностей, рассчитанных от младшего возраста до интересов молодежи.

В программе – работа площадки безопасности от МЧС, ГИБДД, УМВД, спортивные соревнования, выступления региональных и федеральных экспертов по семейной тематике, мастер-классы, презентация проектов молодых семей Псковской области, успешных предпринимательских семейных инициатив, творческая концертная программа, проведение очной защиты заявок на конкурс «Росмолодежь. Гранты».

Просветительская программа стартует в 11:30 и продлится до 13:30. Спикеры расскажут участникам о семейных маршрутах Псковской области, полезном досуге и гаджетах, навыке первой психологической поддержки внутри семей, профилактике стоматологических заболеваний у детей, материнском капитале и не только.

В шатре регистрации гости форума смогут принять участие в своп-вечеринке (бесплатном обмене настольными играми и детскими игрушками), а также в благотворительной акции «Коробочка Доброты» для малышей Псковского перинатального центра.

Все молодые семьи смогут получать сертификат участника форума и сувенирную продукцию, послушать выступления спикеров. С 12:30 на мероприятие сможет попасть любой желающий без регистрации. Заявку можно заполнить по ссылке до 13:00 10 июля.

Организатором Форума является Клуб молодых семей Псковской области, который действует на площадке центра профессиональных компетенций и развития «Приоритет».

Проект реализуется при поддержке Министерства молодежной политики Псковской области, ПсковГУ, центра «Мой бизнес» и Псковского городского молодежного центра.

«Мероприятие приурочено к двум значимым праздникам: Всероссийскому дню семьи, любви и верности и региональному Дню многодетной семьи Псковской области», – подчеркнули в пресс-службе регионального правительства.