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Общество

Псковичам назвали цены за установку в машине газобаллонного оборудования

7 июля 2026 года, 17:00

Сколько придется заплатить автомобилистам за установку газобаллонного оборудования (ГБО) в машине, выяснил «АиФ-Псков».

Псковичам назвали цены за установку в машине газобаллонного оборудования

Фото: ПАИ

Сегодня в Пскове фиксируется рост спроса на установку газобаллонного оборудования, при этом автосервисы сталкиваются с ростом цен и дефицитом комплектующих. Подобная ситуация фиксируется во многих сервисах: из-за высокого спроса оборудование остается в дефиците, а стоимость услуг почти еженедельно растет.

В одной из компаний на Рижском проспекте рассказали, что переоборудование автомобиля обойдется примерно в 70 тысяч рублей. В эту сумму входят установка и регистрация в Госавтоинспекции, а также само оборудование. Главная проблема при этом – в отсутствие комплектующих. Как отметила специалисты, поставка баллонов задерживается: их ожидали еще в начале июля, но они до сих пор не поступили.

В автосервисе на улице Советской стоимость работ составит около 80 тысяч рублей, однако тут готовы выполнить лишь монтаж оборудования клиента. «Работа обойдётся в 15 тысяч рублей. Устанавливаем только при наличии вашего оборудования. Баллонов сейчас нет нигде», – подчеркнули в сервисе, добавив, что спрос на газобаллонное оборудование вырос на фоне проблем с ценами на топливо.

На станции техобслуживания на улице Инженерной установка оборудования выйдет примерно в 60 тысяч рублей, но и там заявляют, что комплектующих не хватает. «Оборудования, по сути, нет в России. Мы заказали десять комплектов, но привезут только пять – этого хватит примерно на неделю», – отметил представитель СТО.

По данным специалистов, только за две недели стоимость комплектов газобаллонного оборудования увеличилась более чем на 15 тысяч рублей. Сроки поставок при этом остаются неопределенными. Сейчас очередь на установку достигает двух недель: клиентов записывают в лист ожидания без гарантии наличия оборудования.

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