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Общество

Министерство спорта Псковской области развивает цифровые каналы

7 июля 2026 года, 16:38

Министерство спорта Псковской области развивает официальные госпаблики, чтобы псковичи могли оперативно получать актуальную информацию о спортивной жизни региона. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном правительстве.

Министерство спорта Псковской области развивает цифровые каналы

Фото министерства спорта Псковской области

Официальная страница министерства в социальной сети «ВКонтакте» доступна по ссылке (https://vk.com/public166266572). Там размещаются новости спортивной отрасли, анонсы массовых физкультурных мероприятий и соревнований, информация о развитии спортивной инфраструктуры региона, а также успехах псковских спортсменов и тренеров.

Ведут активную информационную работу и подведомственные учреждения министерства.

В их числе, например, спортивная школа олимпийского резерва «Олимп» (страница в соцсети «ВКонтакте» – https://vk.com/olimp_psk). Её сотрудники публикуют новости о соревнованиях, тренировочном процессе и достижениях воспитанников. Спортивное учреждение готовит спортсменов по широкому спектру дисциплин: армрестлингу, адаптивным видам спорта, гребному спорту, боксу, стрельбе из лука, велоспорту, самбо, дзюдо, футболу, биатлону, лыжным гонкам, фигурному катанию, а также хоккею.

Ведет госпаблик и Центр спортивной подготовки Псковской области (группа в «ВКонтакте» – https://vk.com/csppskov). Там можно ознакомиться с подготовкой спортрезерва, выступлениями спортсменов на различных соревнованиях, учебно-тренировочными сборами и развитием спорта высших достижений в регионе.

«Развитию спортивной отрасли в регионе способствует реализация федерального проекта «Спорт – норма жизни» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»», – отметили в региональном правительстве.

На территории региона создают современные условия для занятий физической культурой, проводятся массовые спортивные и физкультурные мероприятия, уделяется особое внимание развитию адаптивного спорта для участников специальной военной операции и людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе ветеранов, желающих заниматься физкультурой, создаются современные условия для занятий физкультурой.

«Официальные госпаблики Министерства спорта и подведомственных учреждений позволяют жителям региона оперативно получать достоверную информацию о спортивных событиях, новых возможностях для занятий физической культурой и достижениях псковских спортсменов», – отметили в правительстве Псковской области.

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