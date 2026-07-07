До 10 июля псковичи могут поучаствовать в конкурсе видеороликов «Стимул мечты – это сам ты!»

Молодежь Псковской области приглашают принять участие во всероссийской онлайн-акции «Стимул мечты – это ты сам!». Прием заявок на конкурс видеороликов продлится до 10 июля, сообщили «Псковской правде» в Росмолодежи.

Акцию «Стимул мечты – это ты сам!» приурочили к международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими и средствам и их незаконным оборотом.

Цель – популяризация здорового образа жизни, демонстрация личных достижений в творчестве и спорте как главных стимулов для развития, отказ от вредных привычек. Поучаствовать в конкурсе могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.

В рамках него участникам нужно снять видеоролик (формат и хронометраж на усмотрение автора), выложить его на личной странице в соцсети «ВКонтакте» с хештегами #ПротивНаркотиков2026 и #СтимулМоейМечты2026. Ролик требуется загрузить на Яндекс. Диск и в срок до 10 июля подать заявку на платформе «Молодежь России». В ней требуется прикрепить ссылки на пост в ВК и на облачный диск.

Эксперты определят трех победителей и семерых призеров. Все получат ценные призы.

Ознакомиться с подробностями участия в конкурсе можно по ссылке.