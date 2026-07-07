К сентябрю отремонтируют участок дороги Нестрино – Остров в Порховском районе. Об этом в своем канале в мессенджере МАХ сообщил губернатор Михаил Ведерников.

По его словам, работы ведутся на участке дороги с 7-го по 35-й километр. Проектом предусмотрена укладка нового асфальтобетонного покрытия на участках длиной 11,4 км. Оставшиеся 16,4 км подрядная организация будет отсыпать гравием.

«Подрядная организация выполняет восстановление профиля гравийного участка с добавлением нового материала, который позволит укрепить основание дороги и повысить её несущую способность», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор напомнил, что автомобильная дорога связывает Порховский и Островский районы, а также обеспечивает выход к двум федеральным трассам.

Финансирование работ – 436 млн рублей – осуществляется из федерального бюджета. Ремонт ведется в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Завершить работы на объекте планируется до конца сентября.

«Обновление дорожного покрытия повысит безопасность и комфорт передвижения по автодорогам Порховского района», – подытожил губернатор региона.