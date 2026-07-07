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Общество

Рекорд по самому большому хороводу планируют поставить в Псковской области

7 июля 2026 года, 14:21

В воскресенье, 12 июля, в селе Ашево Бежаницкого района пройдет фестиваль русских традиций «Ашевский Веник». Начало – в 12:00. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.

Рекорд по самому большому хороводу планируют поставить в Псковской области

Фото Псковского областного центра народного творчества

Для гостей подготовили программу, посвященную народной культуре. Одной из площадок станет Петровская ярмарка, которая объединит гастрономические зоны, торговые ряды, экскурсии, мастер-классы, развлекательные и концертные программы.

На празднике в том числе представят мобильную баню и мастер-классы по парению.

Одним из наиболее ярких моментов фестиваля станет массовый хоровод – участники попытаются установить рекорд самого большого хоровода в Псковской области.

Встать в круг и стать частью исторического события приглашают всех желающих.

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