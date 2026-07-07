Рекорд по самому большому хороводу планируют поставить в Псковской области

В воскресенье, 12 июля, в селе Ашево Бежаницкого района пройдет фестиваль русских традиций «Ашевский Веник». Начало – в 12:00. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.
В воскресенье, 12 июля, в селе Ашево Бежаницкого района пройдет фестиваль русских традиций «Ашевский Веник». Начало – в 12:00. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.
Для гостей подготовили программу, посвященную народной культуре. Одной из площадок станет Петровская ярмарка, которая объединит гастрономические зоны, торговые ряды, экскурсии, мастер-классы, развлекательные и концертные программы.
На празднике в том числе представят мобильную баню и мастер-классы по парению.
Одним из наиболее ярких моментов фестиваля станет массовый хоровод – участники попытаются установить рекорд самого большого хоровода в Псковской области.
Встать в круг и стать частью исторического события приглашают всех желающих.