Ограждение начали ремонтировать у школы №1 в Пскове

Масштабный ремонт ограждения стартовал у школы №1 имени Л. М. Поземского в Пскове. Об этом глава города Борис Елкин сообщил на своей странице в «ВКонтакте».

По его словам, в первую очередь подрядчик обновит участок ближе к набережной.

Сейчас специалисты занимаются демонтажем ограждения, а после приступят к возведению нового – по конструкции и внешнему виду аналогичного прежнему.

«Проект реализуется в рамках двухгодичного контракта: работы будут вестись в этом и следующем году», – поделился Борис Елкин и уточнил, что в рамках него будет выполнено устройство нового фундамента, возведенены цоколь и столбы с последующей штукатуркой, смонтированы решетчатые панели, калитка и ворота.