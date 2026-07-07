Ограждение начали ремонтировать у школы №1 в Пскове

Масштабный ремонт ограждения стартовал у школы №1 имени Л. М. Поземского в Пскове. Об этом глава города Борис Елкин сообщил на своей странице в «ВКонтакте».
Масштабный ремонт ограждения стартовал у школы №1 имени Л. М. Поземского в Пскове. Об этом глава города Борис Елкин сообщил на своей странице в «ВКонтакте».
По его словам, в первую очередь подрядчик обновит участок ближе к набережной.
Сейчас специалисты занимаются демонтажем ограждения, а после приступят к возведению нового – по конструкции и внешнему виду аналогичного прежнему.
«Проект реализуется в рамках двухгодичного контракта: работы будут вестись в этом и следующем году», – поделился Борис Елкин и уточнил, что в рамках него будет выполнено устройство нового фундамента, возведенены цоколь и столбы с последующей штукатуркой, смонтированы решетчатые панели, калитка и ворота.
Работы у школы №1 являются частью ремонтной кампании в образовательных учреждениях Пскова, уточнил глава города. В этом году специалисты, в частности, реализуют 83 вида ремонтных работ в школах и детских садах. «Наша цель – создать для ребят безопасные и комфортные условия», – подчеркнул градоначальник.