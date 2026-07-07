У ГУ МЧС России по Псковской области есть свой канал в МАХ

Свой официальный канал в национальном мессенджере МАХ имеет Главное управление МЧС России по Псковской области, сообщает канал «Псковская сводка».

Жители и гости региона смогут найти там актуальную и полезную информацию.

Региональное МЧС России публикует в своем канале полезные советы по безопасности, оперативную информацию о происшествиях и пожарах, актуальные новости и предупреждения, а также инструкции по действиям в экстренных ситуация.