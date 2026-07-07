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Общество

В Псковском районе дожди размыли дорогу к СНТ «Строитель»

7 июля 2026 года, 11:38

В Псковском районе подтопило и размыло проезжую часть дороги на территории СНТ «Строители». Причиной стали сильные дожди, накрывшие муниципалитет, сообщили «Псковской правде» сообщили в администрации муниципального округа.

В Псковском районе дожди размыли дорогу к СНТ «Строитель»

Фото администрации Псковского района

Место уже осмотрели первый замглавы администрации округа Артем Иванов, а также представители дорожной службы, сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области и специалисты теротдела. Они в том числе определили объем необходимых работ и приняли решение о проведении восстановительных мероприятий.

С утра на объекте восстанавливают размытый участок: доставлена водопропускная труба. В ближайшее время поступит камень для укрепления конструкции.

В Псковском районе дожди размыли дорогу к СНТ «Строитель»

Фото администрации Псковского района
В Псковском районе дожди размыли дорогу к СНТ «Строитель»

Фото администрации Псковского района

«Просим жителей отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и соблюдать осторожность при передвижении», – отметили в администрации Псковского района.

Вопрос восстановления транспортной доступности СНТ «Строитель» находится на личном контроле у главы муниципалитета Натальи Федоровой. Специалисты предпринимают необходимые меры для ликвидации последствий непогоды.

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