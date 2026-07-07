О правилах безопасности в поездах и на платформах напомнили псковичам

Главное управление на транспорте МВД России напомнило жителям Псковской области о правилах безопасности в поездах, а также на железнодорожных платформах.

При нахождении в поездах важно помнить, что титанами с горячей водой могут пользоваться только взрослые. Также не нужно открывать наружные двери, выглядывать из форточек, препятствовать закрытию или открытию дверей. Не следует оставлять без присмотра свой телефон, покидать поезд на кратковременных стоянках. При нахождении на верхних полках нужно использовать ограничители.

На платформе нельзя устраивать подвижные игры, заходить за ограничительную линию у края, класть предметы на рельсы или садиться в поезд и выходить из него на ходу – это грозит серьёзными последствиями, вплоть до крушения состава.

Переходить железнодорожные пути разрешается исключительно в специально отведённых местах, а находясь рядом с железной дорогой, стоит снять наушники и капюшон: они мешают вовремя заметить приближающийся поезд.

Железная дорога является зоной повышенной опасности, поэтому важно строго соблюдать правила безопасности. Если гражданин попал в беду или стал свидетелем происшествия, необходимо обратиться за помощью к транспортным полицейским.