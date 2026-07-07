Однополосное движение действует на участке улицы Льва Толстого в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения у дома №17 по улице Льва Толстого будут действовать с 7 по 10 июля в период с 09:00 до 17:00. В остальное время движение будет восстановлено.

Соответствующие меры ввели для проведения дорожных работ.

«Просим учитывать данную информацию при планировании ваших поездок!» – подчеркнули в пресс-службе администрации Пскова.