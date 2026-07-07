В Псковской области подвели промежуточные итоги борьбы с борщевиком Сосновского. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем канале в МАХ.

По его словам, с 2019 года региональные власти увеличили финансирование с 1,2 до 25,3 млн рублей. Площадь ежегодной обработки выросла с 70 га до 2,5 тысяч га.

Первичный этап обработки завершили все 26 округов. «Поручил особое внимание уделить не только объёмам, но и качеству работы», – отметил глава региона.

От борщевика, как отметил Михаил Ведерников, полностью очистили порядка 546 га (7% от общей площади распространения). Сейчас главная задача – не допустить повторного появления сорняка, а также возобновления очага в следующем году.

«Чтобы минимизировать такие ситуации, прошу муниципалитеты включать в комиссии по приёмке специалистов Россельхозцентра», – подчеркнул губернатор.

Отдельно глава региона напомнил, что с 1 марта собственники земель обязаны сами уничтожать опасные растения. За 1,5 года ведомства выявили 107 нарушений, выдав 18 предприятий. Михаил Ведерников уточнил, что поручил главам муниципалитетов активнее обследовать земли, выдавать предписания, контролировать их исполнение и передавать документы в надзорные органы. Самым эффективным методом, по его словам, является возвращение земель в оборот: вспашка и посев культур.

Об очагах борщевика Сосновского жители Псковской области могут сообщать через специальную онлайн-карту, куда можно загрузить фотографии с телефона. С начала года от граждан в общей сложности поступило 70 обращений. «Прошу глав держать работу на личном контроле. Оценка будет основываться не на количестве контрактов, а на состоянии территорий после мероприятий», – заключил губернатор.