Верхний слой асфальта уложили на участке дороги у кладбища «Орлецы-1» в Пскове

В Пскове заасфальтировали участок дороги в районе кладбища «Орлецы-1» в Пскове. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Борис Елкин.

По его словам, верхний слой асфальта уложили на участке от границ кладбища до храма Воскресения Христова. В ходе работ подрядчик демонтировал старое покрытие, после чего подготовил основание и уложил нижний и верхний слои асфальтобетона.

Работа на объекте завершается, отметил Борис Елкин. Впереди у них – обустройство «кармашков» для контейнеров и нанесение разметки мест парковки для людей с ОВЗ.

«Благодарим подрядчиков за проделанную работу и просим водителей и пешеходов быть внимательными на участке до полного завершения всех мероприятий», – заключил глава Пскова.