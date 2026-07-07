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Общество

Верхний слой асфальта уложили на участке дороги у кладбища «Орлецы-1» в Пскове

7 июля 2026 года, 10:30

В Пскове заасфальтировали участок дороги в районе кладбища «Орлецы-1» в Пскове. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Борис Елкин.

Верхний слой асфальта уложили на участке дороги у кладбища «Орлецы-1» в Пскове

Фото из соцсетей Бориса Елкина

По его словам, верхний слой асфальта уложили на участке от границ кладбища до храма Воскресения Христова. В ходе работ подрядчик демонтировал старое покрытие, после чего подготовил основание и уложил нижний и верхний слои асфальтобетона.

В общей сложности дорожники заасфальтировали свыше 500 метров дороги.

Верхний слой асфальта уложили на участке дороги у кладбища «Орлецы-1» в Пскове

Фото из соцсетей Бориса Елкина

Работа на объекте завершается, отметил Борис Елкин. Впереди у них – обустройство «кармашков» для контейнеров и нанесение разметки мест парковки для людей с ОВЗ.

«Благодарим подрядчиков за проделанную работу и просим водителей и пешеходов быть внимательными на участке до полного завершения всех мероприятий», – заключил глава Пскова.

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