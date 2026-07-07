Псковским многодетным семьям вручили сертификаты на 2,5 млн рублей и медали «Родительская слава»

В Псковской области многодетным семьям вручили медали «Родительская слава» и сертификаты на 2,5 млн рублей. Церемония прошла в СРЦ «Простория» в Пскове 6 июля. Мероприятие стало частью Первого форума многодетных семей Псковской области. Награды вручил губернатор Михаил Ведерников, пишет ПАИ.

Форум приурочили к новому региональному празднику – Дню многодетных семей, который будет отмечаться на территории Псковской области 8 июля.

«Хочу всех поблагодарить за вашу активность, за пример, который вы подаёте детям и другим семьям. В 2022 году наш президент учредил почётное звание «Мать-героиня». В Псковской области его удостоены уже пять матерей, воспитавших десять и более детей. В июне в этот список вошла Александра Палютина, президент Владимир Владимирович Путин лично вручил ей орден «Мать-героиня», – отметил Михаил Ведерников.

Три семьи были награждены медалью «Родительская слава Псковской области» за заслуги в воспитании детей и укрепление института семьи. Напомним, награду учредили Указом губернатора от 23 августа 2019 года. Вручают медаль за выдающиеся заслуги в воспитании детей. Сопровождается она единовременным пособием.

Еще десять многодетных семей, имеющих трех и более детей и победивших в региональном конкурсе «Многодетная семья года» в номинациях «Лучшая сельская семья» и «Лучшая городская семья» получили десять сертификатов, дающих право на единовременную выплату в 2,5 млн рублей на приобретение жилого помещения.

Михаил Ведерников обратил внимание на то, что все семьи по-своему уникальны. При этом всех объединяет любовь к детям, ответственность, традиционные российские ценности и умение вместе преодолевать трудности. «Желаю всем здоровья, благополучия и как можно больше поводов гордиться своими детьми. И поздравляю с наступающим Днём многодетной семьи», – подытожил губернатор.

Напомним, участие в Форуме многодетных семей приняли свыше 200 человек. Также в рамках мероприятия состоялась церемония награждения победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». Награды призерам и победителям вручила министр социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева.