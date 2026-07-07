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Общество

В Псковской области пресекли контрабандный канал поставки сигарет в Санкт-Петербург

7 июля 2026 года, 09:45

В Псковской области пресекли контрабандный канал поставки сигарет в Санкт-Петербург. Об «Псковской правде» сообщили в региональном УФСБ России.

В Псковской области пресекли контрабандный канал поставки сигарет в Санкт-Петербург

Фото СЗТУ

Установлено, что долгое время этническая ОПГ осуществляла незаконный ввоз иностранной немаркированной подакцизной табачной продукции через российско-белорусский участников границы, минуя официальный пункты пропуска. Табак фигуранты дела в дальнейшем продавали на внутреннем рынке Санкт-Петербурга.

Свою преступную деятельность ОПГ осуществляла в ночное время, используя до 20 автомобилей. За одну подобную акцию злоумышленникам удавалось провозить до 700 коробок с сигаретами, рыночная стоимость которых превысила 50 млн рублей.

При перевозке табачной продукции по дорогам общего пользования они применяли агрессивную скоростную езду, что создавало угрозу жизни иным участникам дорожного движения. В этой связи задержание преступников прошло при поддержке отдельной специализированной роты ДПС ГАИ УМВД России по Псковской области.

По материалам УФСБ России по Псковской области и Псковской таможни отделом дознания Псковской таможни было возбуждено уголовное дело в рамках части 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, совершенная организованной группой). Четверых фигурантов решением суда заключили под стражу. Расследование уголовного дела в настоящее время продолжается.

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