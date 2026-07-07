Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Причину закрытия ряда АЗС в ночное время назвал псковский губернатор

7 июля 2026 года, 09:21

Власти Псковской области внимательно анализируют все сообщения относительно доступности топлива и точечно, при участии компаний, решают наиболее острые вопросы. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем канале в МАХ.

Причину закрытия ряда АЗС в ночное время назвал псковский губернатор

Фото: pxhere.com

По его словам, жители региона пожаловались на то, что некоторые автозаправочные станции перестали работать в ночное часы. Причина тому – фиксация активности «то ли перекупов, то ли «паникеров» ночью, особенно в районах.

Губернатор уточнил, что в доступе даже есть видеозапись, как одни и те же автомобили многократно встают в очередь на автозаправки, а после заливают топливо в канистры. Ночью такое сложно контролировать. Поэтому часть автозаправочных станций перешли на режим работы с семи утра, чтобы топливо доставалось всем.

«Иные ограничительные меры пока считаем избыточными. Рассчитываем на скорейшее возвращение спроса к привычному ритму», – заявил Михаил Ведерников.

Глава региона также поблагодарил всех, кто сообщил о проблемах с доставкой корреспонденции в Порховском и Дновском округах по причине нехватки топлива у почтовых машин. «Вопрос взят на контроль: связались с ответственными лицами, решение отрабатывается совместно с заправками», – подчеркнул он.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом
Дорогу зелёным

Общество
14 июля 12:38

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку
Дышите — не дышите

Общество / Здоровье
10 июля 14:36

Дышите — не дышите

Аллерголог — о насморке, который не проходит годами