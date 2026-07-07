Причину закрытия ряда АЗС в ночное время назвал псковский губернатор

Власти Псковской области внимательно анализируют все сообщения относительно доступности топлива и точечно, при участии компаний, решают наиболее острые вопросы. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем канале в МАХ.

По его словам, жители региона пожаловались на то, что некоторые автозаправочные станции перестали работать в ночное часы. Причина тому – фиксация активности «то ли перекупов, то ли «паникеров» ночью, особенно в районах.

Губернатор уточнил, что в доступе даже есть видеозапись, как одни и те же автомобили многократно встают в очередь на автозаправки, а после заливают топливо в канистры. Ночью такое сложно контролировать. Поэтому часть автозаправочных станций перешли на режим работы с семи утра, чтобы топливо доставалось всем.

«Иные ограничительные меры пока считаем избыточными. Рассчитываем на скорейшее возвращение спроса к привычному ритму», – заявил Михаил Ведерников.

Глава региона также поблагодарил всех, кто сообщил о проблемах с доставкой корреспонденции в Порховском и Дновском округах по причине нехватки топлива у почтовых машин. «Вопрос взят на контроль: связались с ответственными лицами, решение отрабатывается совместно с заправками», – подчеркнул он.