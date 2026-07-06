О ремонте парковки у Псковской областной больницы рассказал Борис Елкин

Глава Пскова Борис Елкин рассказал, какие работы запланированы в рамках ремонта автомобильной парковки у Псковской областной клинической больницы. Об этом градоначальник сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, работы проведут по поручению губернатора Михаила Ведерникова.

Борис Елкин отметил, что территория парковки давно нуждалась в обновлении. «Теперь есть возможность привести её в порядок», – подчеркнул глава Пскова.

В рамках работ подрядной организации предстоит заменить там бортовой камень, отфрезеровать старое покрытие, уложить новый асфальт, а после – нанести разметку.