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Общество

Псковичи стали участниками программы «ШУМ. Поколение»

6 июля 2026 года, 17:35

Жители Псковской области приняли участие в образовательной программе «ШУМ. Поколение», которая проходила в Калининградской области с 30 июня по 4 июля в рамках V Всероссийского молодёжного форума «ШУМ». Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном Центре молодежи и общественных инициатив.

Псковичи стали участниками программы «ШУМ. Поколение»

Фото Центра молодежи и общественных инициатив Псковской области

Участие приняли 300 подростков из 61 региона России. Псковскую область представили молодые медиаактивисты Анна Шелгунова, Тимур Румянцев и Александра Смирнова. Ребята сделали первые шаги в освоении современных медиапрофессий.

Программу разработали для подростков от 14 до 17 лет, интересующихся блогингом, журналистикой и созданием контента. Участники учились распознавать фейки и манипуляции, осваивали инструменты работы с информацией и прошли все этапы создания медиапродукта – от разработки идеи до производства и презентации.

В рамках направления «Видео как история: съёмка и монтаж» команды подготовили короткие видеоролики о критическом восприятии информации и информационной гигиене. Участники направления «Правда в эфире: ток-шоу и дискуссии» разработали концепции авторских ток-шоу с разбором спорных информационных поводов. По итогу у каждого участника сформировалось персональное портфолио.

«Форум «ШУМ» – один из ключевых проектов Центра развития молодёжных медиа «ШУМ», основанного по поручению Президента России Владимира Путина. Участие в нём позволяет молодым людям не только освоить востребованные медианавыки, но и получить обратную связь от ведущих экспертов индустрии, найти единомышленников и определить свой путь в профессии», – отметили в региональном Центре молодежи и общественных инициатив.

Организатором молодежного форума «ШУМ» выступает Росмолодежь.

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