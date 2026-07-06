В органах ЗАГС Псковской области появится церемония имянаречения

В органах ЗАГС Псковской области планируют проводить торжественную церемонию имянаречения. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в ходе Первого форума многодетных семей Псковской области сегодня, 6 июля, пишет ПАИ.

По его словам, старинная русская традиция сделает церемонию присвоения имени по-настоящему торжественной. Данная инициатива стала одной из ряда новых мер, о которых губернатор сообщил на форуме. «Со стороны регионального правительства мы всегда стараемся помогать в решении самых важных вопросов», – отметил он.

Михаил Ведерников напомнил, что с 2025 году молодые семьи могут получать 600 тысяч рублей при рождении третьего и последующего ребенка. Также со стороны власти будет компенсирована стоимость обучения детей в вузе или колледже. Помимо этого, действуют в Псковской области и меры по оплате проезда, питания, коммунальных услуг, предоставлению земельных участников.

Победители конкурса «Многодетная семья года», начиная с 2021 года, получают сертификаты на улучшение жилищных условий. «В 2024 году мы увеличили размер выплаты до 2,5 миллиона рублей, а число победителей увеличили с двух до десяти семей в год. Такие сертификаты получили уже 26 семей. Ещё 36 семей были обеспечены автомобилями решением Совета по делам многодетных семей по итогам нашего регионального конкурса», – обратил внимание глава региона.

Губернатор в том числе отметил, что с 1 июля в два раза был увеличен размер регионального сертификата для семей, в которых рождается ребенок.

По его словам, любые меры необходимо обсуждать с родителями.