В Пскове в День города пройдет Парад детских колясок

26 июля, в День города, в Финском парке Пскова пройдет Парад детских колясок. Об этом «Псковской правде» сообщили в Городском культурном центре.

Участники и гости мероприятия смогут встретить коляски, задекорированные под космический корабль, паровоз, карету Золушки – все то, что смастерят родители. Участие в конкурсе смогут принять семьи с детьми в возрасте до четырех лет.

Также запланирован конкурс среди самых оригинально оформленных колясок по пяти номинациям: «Коляска оригинального жанра», «Хранители традиций», «Сказочный экипаж», «Живой мир», «Техно-коляска», «Самая обаятельная и привлекательная».

Жюри оценит и само оформление, и оригинальность идеи, целостность образа, активность группы поддержки, презентацию. Победителей ждут подарки и дипломы.

Заявки на участие принимаются до 21 июля. Положение о конкурсе доступно к просмотру в группе Городского культурного центра в ВК. Там же можно подать заявку.