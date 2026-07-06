Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Принять участие в Кубке защитников Отечества приглашают псковских ветеранов СВО

6 июля 2026 года, 16:38

С 27 по 31 июля в Выборге пройдут соревнования среди ветеранов специальной военной операции «Кубок защитников Отечества». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Ассоциации ветеранов СВО Псковской области.

Принять участие в Кубке защитников Отечества приглашают псковских ветеранов СВО

Фото организаторов

Проверить свои навыки смогут ветераны СВО из СЗФО. Дисциплин в этом году будет несколько. В их числе, настольный теннис (шоудаун), пауэрлифтинг, спортивное метание ножа, стрельба из лука, пулевая стрельба, волейбол сидя и не только.

Призеров пригласят на всероссийский чемпионат, который пройдет в Сочи.

Желающие поучаствовать в Кубке защитников Отечества могут написать в личные сообщения группы Ассоциации ветеранов СВО Псковской области в «ВКонтакте».

Организатором соревнований выступает Паралимпийский комитет России.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом
Дорогу зелёным

Общество
14 июля 12:38

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку
Дышите — не дышите

Общество / Здоровье
10 июля 14:36

Дышите — не дышите

Аллерголог — о насморке, который не проходит годами