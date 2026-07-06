Принять участие в Кубке защитников Отечества приглашают псковских ветеранов СВО

С 27 по 31 июля в Выборге пройдут соревнования среди ветеранов специальной военной операции «Кубок защитников Отечества». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Ассоциации ветеранов СВО Псковской области.

Проверить свои навыки смогут ветераны СВО из СЗФО. Дисциплин в этом году будет несколько. В их числе, настольный теннис (шоудаун), пауэрлифтинг, спортивное метание ножа, стрельба из лука, пулевая стрельба, волейбол сидя и не только.

Призеров пригласят на всероссийский чемпионат, который пройдет в Сочи.

Желающие поучаствовать в Кубке защитников Отечества могут написать в личные сообщения группы Ассоциации ветеранов СВО Псковской области в «ВКонтакте».

Организатором соревнований выступает Паралимпийский комитет России.