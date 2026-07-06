Форум многодетных семей Псковской области будет проводиться ежегодно. В этом году мероприятие прошло впервые. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на министра социальной защиты Псковской области Ольгу Евстигнееву.

Министр соцзащиты напомнила, что форум состоялся по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. В рамках мероприятия, по её словам, запланировано награждение семей, прошедших региональный этап всероссийского конкурса «Семья года», медалями «Родительская слава Псковской области». Помимо этого, будут награждены десять семей – по пять победителей в номинациях «Лучшая сельская семья» и «Лучшая городская семья». «Они получат сертификаты на улучшение жилищных условий – по 2,5 миллиона рублей», – отметила Ольга Евстигнеева.

Она подчеркнула, что в Псковской области ежегодно растет количество многодетных семей. Для региональных властей же важно делать поддержку реальной и адресной, а не просто говорить о ней. «Мы постоянно работаем над тем, чтобы у семей было больше возможностей. Расширяем меры социальной поддержки: от региональных выплат и материнского капитала до льгот на жильё, образование и коммунальные услуги. Мы стараемся создавать возможности для развития каждого ребёнка. Наша задача – создать такие условия, чтобы родители чувствовали: государство рядом и готово помогать на каждом этапе», – заявила министр соцзащиты Псковской области.

Форум многодетных семей Псковской области прошел в Пскове в преддверии Дня многодетной семьи, который в этом году впервые отмечается 8 июля. Участие в мероприятии приняли около 180 человек из всех муниципалитетов региона.