Получить премию «Патриоты России» могут жители Псковской области

Получить всероссийскую премию «Патриоты России» могут жители Псковской области. Прием продлится до 19 июля, сообщает официальный канал региона в МАХ.

Заявить о своих проектах на федеральном уровне могут активисты, инноваторы и волонтеры. Премию «Патриоты России» учредили для выявления и поощрения лучших технологических, гражданских, волонтерских и медиа решений, направленных на поддержку ветеранов и участников СВО, сохранение исторической памяти. Награждение пройдет в Тюмени 25 августа в рамках одноименного форума.

Номинаций семь: патриотическое воспитание детей и молодежи, технологические решения, формирование ценностных ориентиров общества, сохранение исторической памяти, цифровое решение, прикладное творчество и сценический проект.

На премию уже поступило свыше 20 заявок из восьми регионов России.

Среди номинированных решений, например, цифровая платформа с мерами поддержки для участников Отечества, гончарные мастер-классы для ветеранов и их семей, производство сухих пайков и антидроновых одеял для зоны спецоперации.

Получивший всероссийский статус по поручению президента Владимира Путина форум, объединяет всех тех, кто доказывает свою любовь к Родине делом.

Ознакомиться с подробностями участия можно на сайте: форумпатриотов.рф.