Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Получить премию «Патриоты России» могут жители Псковской области

6 июля 2026 года, 15:30

Получить всероссийскую премию «Патриоты России» могут жители Псковской области. Прием продлится до 19 июля, сообщает официальный канал региона в МАХ.

Получить премию «Патриоты России» могут жители Псковской области

Фото: скрин сайта форума

Заявить о своих проектах на федеральном уровне могут активисты, инноваторы и волонтеры. Премию «Патриоты России» учредили для выявления и поощрения лучших технологических, гражданских, волонтерских и медиа решений, направленных на поддержку ветеранов и участников СВО, сохранение исторической памяти. Награждение пройдет в Тюмени 25 августа в рамках одноименного форума.

Номинаций семь: патриотическое воспитание детей и молодежи, технологические решения, формирование ценностных ориентиров общества, сохранение исторической памяти, цифровое решение, прикладное творчество и сценический проект.

На премию уже поступило свыше 20 заявок из восьми регионов России.

Среди номинированных решений, например, цифровая платформа с мерами поддержки для участников Отечества, гончарные мастер-классы для ветеранов и их семей, производство сухих пайков и антидроновых одеял для зоны спецоперации.

Получивший всероссийский статус по поручению президента Владимира Путина форум, объединяет всех тех, кто доказывает свою любовь к Родине делом.

Ознакомиться с подробностями участия можно на сайте: форумпатриотов.рф.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом
Дорогу зелёным

Общество
14 июля 12:38

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку
Дышите — не дышите

Общество / Здоровье
10 июля 14:36

Дышите — не дышите

Аллерголог — о насморке, который не проходит годами