Почти каждый второй исследованный в псковской инфекционке клещ являлся переносчиком инфекции

Почти каждый второй исследованный в лабораториях Псковской областной инфекционной клинической больницы клещ являлся переносчиком инфекции. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

С начала года в лабораториях больницы исследовали 1 068 клещей. На прошлой же неделе, с 29 июня по 5 июля, этот показатель составил 84 членистоногих.

В Пскове лаборанты исследовали 67 клещей: у 20 выявили иксодовый клещевой боррелиоз, в двух – моноцитарный эрлихиоз человека, у одного – гранулоцитарный анаплазмоз человека. В Великих Луках на прошлой неделе исследовали 17 клещей.

Пять членистоногих являлись переносчиком иксодового клещевого боррелиоза, четыре – гранулоцитарного анаплазмоза человека, два – моноцитарного эрлихиоза человека.

Согласно статистике медучреждения, средний уровень зараженности паразитов клещевыми инфекциями с начала текущего года составил 38,7%. По сравнению с предыдущим показателем за аналогичный период эта цифра выросла на 5,2%.

За недельный показатель пораженность исследованных в лабораториях больницы клещей достигла 40,4%. По сравнению с прошлой неделей показатель снизился на 3%. Переносчиком инфекции являлся почти каждый второй исследованный клещ.

Согласно данным Управления Роспотребнадзора по Псковской области, с начала сезона в медорганизации с жалобами на присасывание клещей обратились 1 385 человек.

«Чаще всего паукообразные нападали на участках по месту жительства в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу», – уточнили в псковской инфекционке.