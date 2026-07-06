Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Почти каждый второй исследованный в псковской инфекционке клещ являлся переносчиком инфекции

6 июля 2026 года, 14:45

Почти каждый второй исследованный в лабораториях Псковской областной инфекционной клинической больницы клещ являлся переносчиком инфекции. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Почти каждый второй исследованный в псковской инфекционке клещ являлся переносчиком инфекции

Фото: pxhere.com

С начала года в лабораториях больницы исследовали 1 068 клещей. На прошлой же неделе, с 29 июня по 5 июля, этот показатель составил 84 членистоногих.

В Пскове лаборанты исследовали 67 клещей: у 20 выявили иксодовый клещевой боррелиоз, в двух – моноцитарный эрлихиоз человека, у одного – гранулоцитарный анаплазмоз человека. В Великих Луках на прошлой неделе исследовали 17 клещей.

Пять членистоногих являлись переносчиком иксодового клещевого боррелиоза, четыре – гранулоцитарного анаплазмоза человека, два – моноцитарного эрлихиоза человека.

Согласно статистике медучреждения, средний уровень зараженности паразитов клещевыми инфекциями с начала текущего года составил 38,7%. По сравнению с предыдущим показателем за аналогичный период эта цифра выросла на 5,2%.

За недельный показатель пораженность исследованных в лабораториях больницы клещей достигла 40,4%. По сравнению с прошлой неделей показатель снизился на 3%. Переносчиком инфекции являлся почти каждый второй исследованный клещ.

Согласно данным Управления Роспотребнадзора по Псковской области, с начала сезона в медорганизации с жалобами на присасывание клещей обратились 1 385 человек.

«Чаще всего паукообразные нападали на участках по месту жительства в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу», – уточнили в псковской инфекционке.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом
Дорогу зелёным

Общество
14 июля 12:38

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку
Дышите — не дышите

Общество / Здоровье
10 июля 14:36

Дышите — не дышите

Аллерголог — о насморке, который не проходит годами