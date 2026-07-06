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Общество / Здоровье

В Псковскую область поступила партия тест-полосок для глюкометров

6 июля 2026 года, 14:21

В Псковскую область поступила партия тест-полосок для глюкометров One Touch Select и One Touch Verio. О льготном лекарственном обеспечении «Псковской правде» рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

В Псковскую область поступила партия тест-полосок для глюкометров

Фото министерства здравоохранения Псковской области

Продукцию уже передали в службу логистики. Сейчас она направляется в пункты отпуска. «Распределение происходит строго по утвержденному графику доставки. Это значит, что тест-полоски будут появляться в аптеках последовательно, в ближайшие дни, согласно маршруту», – отметили в профильном министерстве.

Перед визитом рекомендуется позвонить в аптеку и уточнить у фармацевтов точную дату и время поступления тест-полосок для глюкометров именно в их отделение.

Также состоялись аукционы на закупку льготных лекарственных препаратов «Палбоциклиб», «Семаглутид» и «Осимертиниб». «Информация о точных датах поступления данных препаратов на региональный аптечный склад будет известна 9 июля», – обратили внимание в министерстве здравоохранения Псковской области.

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