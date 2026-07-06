«Историческая лаборатория» вновь пройдет в новосокольнической деревне Горожане

«Историческая лаборатория» пройдет в деревне Горожане Новосокольнического района с 25 по 26 июля с 10:00 до 17:00. Об этом сообщается в группе поселения в «ВКонтакте». Посетить мероприятие сможет любой желающий.

Проект «Историческая лаборатория» является единственным археологическим фестивалем, который проводится на базе действующей научной экспедиции. В этом году археологи проведут одиннадцатый полевой сезон на месте открытого торгово-ремесленного поселения эпохи викингов у деревни Горожане.

Для гостей подготовят несколько площадок: лагерь реконструкторов, фотолокации, раскоп, ремесленные мастерские и торговые ряды, детская зона, научный лекторий и зона отдыха. Спикерами выступят специалисты Государственного Эрмитажа, Института истории материальной культуры РАН и не только.

Проект реализуется при поддержке Президентский фонд культурных инициатив.