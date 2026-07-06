Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

«Историческая лаборатория» вновь пройдет в новосокольнической деревне Горожане

6 июля 2026 года, 13:00

«Историческая лаборатория» пройдет в деревне Горожане Новосокольнического района с 25 по 26 июля с 10:00 до 17:00. Об этом сообщается в группе поселения в «ВКонтакте». Посетить мероприятие сможет любой желающий. 

«Историческая лаборатория» вновь пройдет в новосокольнической деревне Горожане

Фото: группа «Поселение Горожане...и не только» в ВК

Проект «Историческая лаборатория» является единственным археологическим фестивалем, который проводится на базе действующей научной экспедиции. В этом году археологи проведут одиннадцатый полевой сезон на месте открытого торгово-ремесленного поселения эпохи викингов у деревни Горожане.

Для гостей подготовят несколько площадок: лагерь реконструкторов, фотолокации, раскоп, ремесленные мастерские и торговые ряды, детская зона, научный лекторий и зона отдыха. Спикерами выступят специалисты Государственного Эрмитажа, Института истории материальной культуры РАН и не только.

Проект реализуется при поддержке Президентский фонд культурных инициатив.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом
Дорогу зелёным

Общество
14 июля 12:38

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку
Дышите — не дышите

Общество / Здоровье
10 июля 14:36

Дышите — не дышите

Аллерголог — о насморке, который не проходит годами