В небе над Псковской областью вновь нейтрализовали несколько вражеских БПЛА с поражающими элементами

В небе над Псковской областью вновь нейтрализовали несколько вражеских БПЛА. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем канале в мессенджере МАХ.

По его словам, все сбитые беспилотные летательные аппараты были начинены поражающими элементами с целью нанесения максимального урона гражданам.

«Будьте внимательны и осторожны, при звуках полёта или падения БПЛА, а также при звуках работы ПВО не подходите к окнам, не выходите на улицу, ни в коем случае не приближайтесь к обломкам!» – обратил внимание Михаил Ведерников.

При наблюдении падения или полета БПЛА следует незамедлительно сообщить максимально подробную информацию по телефонам 112 или 8(8112) 72-52-00.