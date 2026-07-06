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Общество

В небе над Псковской областью вновь нейтрализовали несколько вражеских БПЛА с поражающими элементами

6 июля 2026 года, 11:34

В небе над Псковской областью вновь нейтрализовали несколько вражеских БПЛА. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем канале в мессенджере МАХ.

В небе над Псковской областью вновь нейтрализовали несколько вражеских БПЛА с поражающими элементами

Фото Екатерины Ивановой

По его словам, все сбитые беспилотные летательные аппараты были начинены поражающими элементами с целью нанесения максимального урона гражданам.

«Будьте внимательны и осторожны, при звуках полёта или падения БПЛА, а также при звуках работы ПВО не подходите к окнам, не выходите на улицу, ни в коем случае не приближайтесь к обломкам!» – обратил внимание Михаил Ведерников.

При наблюдении падения или полета БПЛА следует незамедлительно сообщить максимально подробную информацию по телефонам 112 или 8(8112) 72-52-00.

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