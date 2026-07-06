В Пскове проведут бесплатный мастер-класс ко Дню семьи, любви и верности

В Пскове проведут бесплатный мастер-класс по Дню семьи, любви и верности. Пройдет он в субботу, 11 июля, в Туристском информационном центре Псковской области.

Как сообщили «Псковской правде» организаторы, участники смогут расписать красками деревянные значки с символикой праздника. По их словам, подобный сувенир станет памятной вещью, которую любой желающий создаст своими руками.

Готовую работу по желанию можно будет превратить в магнит для холодильника либо, например, оформить в виде значка и прикрепить его к своей сумке, рюкзаку.

Количество мест на бесплатный мастер-класс ограничено. Предварительно можно записаться по телефону +7 (953) 242-57-00 и через сообщения сообщества центра.