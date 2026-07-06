Глава Новоржевского района – о присвоении округу звания «Край партизанской славы»: Мы несколько лет шли к этому дню

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил главе Новоржевского округа Любови Трифоновой грамоту о присвоении муниципалитету почетного звания «Край партизанской славы». Об этом она сообщила на своей странице в «ВКонтакте».

Любовь Трифонова отметила, что для жителей Новоржевского района это стало не просто официальным признанием, а данью глубокого уважения стойкости, мужеству и беспримерному героизму предков, внесших огромный вклад в Великую Победу.

По её словам, Новоржевский район несколько лет шел к этому дню, доказывая право округа носить столь почетное звание «Край партизанской славы».

«Я хочу сказать спасибо каждому жителю за то, что мы вместе храним память о нашей истории. Михаил Юрьевич верно отметил, что теперь на нас особая ответственность по патриотическому воспитанию и сохранению исторической памяти. Я полностью разделяю эти слова. Мы обязуемся нести это звание гордо и достойно», – подчеркнула глава округа.