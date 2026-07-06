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Общество

Глава Новоржевского района – о присвоении округу звания «Край партизанской славы»: Мы несколько лет шли к этому дню

6 июля 2026 года, 12:20

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил главе Новоржевского округа Любови Трифоновой грамоту о присвоении муниципалитету почетного звания «Край партизанской славы». Об этом она сообщила на своей странице в «ВКонтакте».

Глава Новоржевского района – о присвоении округу звания «Край партизанской славы»: Мы несколько лет шли к этому дню

Фото правительства Псковской области

Любовь Трифонова отметила, что для жителей Новоржевского района это стало не просто официальным признанием, а данью глубокого уважения стойкости, мужеству и беспримерному героизму предков, внесших огромный вклад в Великую Победу.

По её словам, Новоржевский район несколько лет шел к этому дню, доказывая право округа носить столь почетное звание «Край партизанской славы».

«Я хочу сказать спасибо каждому жителю за то, что мы вместе храним память о нашей истории. Михаил Юрьевич верно отметил, что теперь на нас особая ответственность по патриотическому воспитанию и сохранению исторической памяти. Я полностью разделяю эти слова. Мы обязуемся нести это звание гордо и достойно», – подчеркнула глава округа.

Глава Новоржевского района – о присвоении округу звания «Край партизанской славы»: Мы несколько лет шли к этому дню

Фото правительства Псковской области

Любовь Трифонова в том числе выразила уверенность в том, что эта награда станет символом единства поколений и вдохновит новоржевскую молодежь любить и беречь свою малую Родину также сильно, как её любили наши герои-земляки.

«Гордимся прошлым – строим будущее!» – подытожила она.

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