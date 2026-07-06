240 тысяч жителей Псковской области занимались самообразованием в 2025 году

В 2025 году в Псковской области самообразованием занимались 240 тыссячи человек в возрасте 15 лет и старше. Об этом «Псковской правде» сообщили в Псковстате.

Речь идет о данных Выборочного наблюдения участников населения в непрерывном образовании. Наиболее популярным способом получения знаний у псковичей стало обучение с помощью телефонов, компьютеров и планшетов, включая онлайн-обучение. «Этот способ выбрали 150 тысяч человек», – поделились в Псковстате.

Самым популярным навыком, который псковичи освоили в процессе самообразования, стал поиск, интерпретация и обобщение данных. Его приобрели 52 тысячи жителей региона.

«Самообразование – это хороший способ приобретения дополнительных знаний, умений и навыков вне образовательной системы. При этом человек сам выбирает, чему учиться, где искать информацию, в каком темпе продвигаться», – подытожили в Псковстате.