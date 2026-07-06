Парковка на территории Псковской областной больницы закрывается на ремонт

Большая парковка, расположенная на территории Псковской областной клинической больницы на улице Малясова, 2 в Пскове, полностью закрывается с 19:00 6 июля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Ограничения связаны с проведением плановых ремонтных работ.

«Просим вас заблаговременно освободить парковочные места и переместить личный транспорт за пределы закрываемой зоны», – обратились к автовладельцам в больнице.

Доступ к парковке возобновят после завершения всех работ. «Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание!» – отметили в медучреждении.