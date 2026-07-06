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Общество

Две общественные территории благоустраивают в Псковском районе

6 июля 2026 года, 11:18

В Псковском районе продолжается благоустройство двух общественных территорий. Работы выполняются в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила глава округа Наталья Фёдорова.

Две общественные территории благоустраивают в Псковском районе

Фото: соцсети Натальи Фёдоровой

По её словам, это достаточно крупные по площади объекты со сложным ландшафтом.

Один из них – набережная в деревне Родина. Наталья Фёдорова отметила, что подрядчик продолжает там земляные работы и параллельно ведет бетонирование.

На спуске к реке Великой специалисты приступили к укладке тротуарной плитки.

Две общественные территории благоустраивают в Псковском районе

Фото: соцсети Натальи Фёдоровой

«На объекте бываем регулярно, контроль ведут депутаты Собрания Александр Иванов и Андрей Ключко, сотрудники территориального отдела «Завеличье» и профильные специалисты Администрации. В ходе выездов, помимо контроля выполненных объемов и качества проделанной работы, обсуждаем с подрядчиком ближайшие этапы работ», – поделилась глава Псковского муниципального округа.

Вторая площадка располагается в Писковичах. Если в деревне Родина есть перепад высот на территории, то у этого объекта непростой момент – низменное место.

Две общественные территории благоустраивают в Псковском районе

Фото: соцсети Натальи Фёдоровой

Сейчас подрядчик выполняет здесь работы по водоотведению, устанавливает бортовой камень, производит отсыпку дорожек щебнем. «Несмотря на контрастную погоду, требуем от исполнителей использовать каждый час без дождя, держаться в графике не в ущерб качеству. Работы на объектах продолжаются», – заключила она.

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