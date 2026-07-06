Две общественные территории благоустраивают в Псковском районе

В Псковском районе продолжается благоустройство двух общественных территорий. Работы выполняются в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила глава округа Наталья Фёдорова.

По её словам, это достаточно крупные по площади объекты со сложным ландшафтом.

Один из них – набережная в деревне Родина. Наталья Фёдорова отметила, что подрядчик продолжает там земляные работы и параллельно ведет бетонирование.

На спуске к реке Великой специалисты приступили к укладке тротуарной плитки.