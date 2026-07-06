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Общество / Здоровье

Детскую областную больницу Пскова дооснастят современным оборудованием

6 июля 2026 года, 10:54

В 2027 году Детскую областную клиническую больницу Псковской области дооснастят современным оборудованием, сообщили «Псковской правде» в медучреждении.

Детскую областную больницу Пскова дооснастят современным оборудованием

Фото Детской областной больницы Пскова

Главврач больницы Евгений Васильев отметил, что плановое развитие медицинской помощи детям проведут в рамках реализации нескольких федеральных программ.

Благодаря обновлению материально-технической базы больницы будут расширены возможности диагностики, лечения и реабилитации маленьких пациентов.

В Детской областной больнице активно внедряют новые методы лечения, включая высокотехнологичные операции, ранее выполнявшихся только в федеральных центрах. Помимо этого, формируются и новые направления оказания помощи детям.

«Дооснащение станет важным шагом, который позволит больнице развивать современные медицинские технологии для детей Псковской области», – отметили в пресс-службе Псковской детской областной клинической больницы.

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