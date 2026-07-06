Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Стартовавший в Курске Марш мира пройдет через Псковскую область

6 июля 2026 года, 10:30

Торжественный старт XXXVI Маршу мира дали в день 83-й годовщины начала Курской битвы в Курске, сообщили «Псковской правде» в правительстве Курской области.

Стартовавший в Курске Марш мира пройдет через Псковскую область

Фото правительства Курской области

Патриотическая акция, приуроченная к Году единства народов России и 65-летию Российского фонда мира, стартовала от стелы «Курск – город воинской славы».

Участникам XXXVI Марша мира предстоит проследовать по историческому маршруту: Курск – Мелихово – Коломенское – Печоры – Изборск – Пушкинские горы – Псков – Великий Новгород – Старая Русса – Валдай – Курск. «В рамках проекта запланированы встречи с общественностью, а также церемонии подписания соглашений о сотрудничестве», – подчеркнули в пресс-службе правительства Курской области.

Акция проходит при поддержке Министерства внутренней политики Курской области, реготделения Ассамблеи народов РФ и Курского отделения Российского фонда мира.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом
Дорогу зелёным

Общество
14 июля 12:38

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку
Дышите — не дышите

Общество / Здоровье
10 июля 14:36

Дышите — не дышите

Аллерголог — о насморке, который не проходит годами