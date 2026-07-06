Стартовавший в Курске Марш мира пройдет через Псковскую область

Торжественный старт XXXVI Маршу мира дали в день 83-й годовщины начала Курской битвы в Курске, сообщили «Псковской правде» в правительстве Курской области.

Патриотическая акция, приуроченная к Году единства народов России и 65-летию Российского фонда мира, стартовала от стелы «Курск – город воинской славы».

Участникам XXXVI Марша мира предстоит проследовать по историческому маршруту: Курск – Мелихово – Коломенское – Печоры – Изборск – Пушкинские горы – Псков – Великий Новгород – Старая Русса – Валдай – Курск. «В рамках проекта запланированы встречи с общественностью, а также церемонии подписания соглашений о сотрудничестве», – подчеркнули в пресс-службе правительства Курской области.

Акция проходит при поддержке Министерства внутренней политики Курской области, реготделения Ассамблеи народов РФ и Курского отделения Российского фонда мира.