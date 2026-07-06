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Общество

Псковичей приглашают на фестиваль деревенской культуры «Сенокосная пора»

6 июля 2026 года, 10:08

На фестиваль деревенской культуры «Сенокосная пора» приглашают жителей Псковской области, сообщили «Псковской правде» в Управлении культуры Пскова.

Псковичей приглашают на фестиваль деревенской культуры «Сенокосная пора»

Фото Управления культуры Пскова

Фестиваль пройдет в деревне Васильево Палкинского района 18 июля. Начало – в 13:00.

Для гостей подготовили насыщенную программу: подворья с угощениями по старинным рецептам, концерт фольклорных коллективов, мастер-класс по народным ремеслам, а также показ всех этапов сенокоса и дефиле в народных костюмах.

«На ярмарке фермерской продукции и изделий народных мастеров можно приобрести местные товары и сувениры ручной работы», – уточнили в Управлении культуры.

Организаторы приглашают на фестиваль не только фермеров, мастеров и творческие коллективы, но и всех жителей и гостей, желающих познакомиться с народными традициями, провести время семье и окунуться в атмосферу русской деревни.

Подробности можно найти в соцсетях областного центра народного творчеств.

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