Международная встреча прошла на Кургане Дружбы в Псковской области

В воскресенье, 5 июля, в новую региональную памятную дату, в День партизанской славы, на Кургане Дружбы в Псковской области состоялась Международная встреча ветеранов и участников партизанского движения России, Беларуси и Латвии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Фото газеты Себежского района «Призыв»
Уже в 67-й раз на Кургане Дружбы в Себежском районе собрались все те, кому дорога память о погибших в годы Великой Отечественной войны и героях большой многонациональной страны, объединившихся в борьбе с фашизмом и победивших его.
Официальную делегацию Псковской области возглавила первый заместитель губернатора Вера Емельянова, делегацию Витебской области Беларуси – председатель Витебского областного Совета депутатов Республиканского совета Дмитрий Демидов.
Стартовала встреча с братания делегаций и обряда «Хлеб да соль».
Вера Емельянова зачитала приветственный адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и поздравила участников с Днем партизанской славы.
Фото газеты Себежского района «Призыв»
«Курган дружбы хранит память о мужестве людей, которые плечом к плечу защищали родную землю. Сегодня он остается символом общей истории, взаимной поддержки и верности правде о Великой Победе. В этой встрече с каждым годом участвует все больше молодых людей из России и Беларуси. Именно им предстоит продолжать сложившуюся традицию, беречь память о защитниках Отечества и передавать ее следующим поколениям», – отмечалось в поздравительном адресе главы региона.
Дмитрий Демидов подчеркнул, что продолжение встреч молодежи двух государств на Кургане является хорошей традицией, залогом дружбы и добрых отношений между странами. «Ребята подрастут, а связи останутся. Думаю, что 67 лет — это и традиция, и самое начало. Уверен, что она продлится десятки лет, а может века. Также сюда будет приезжать молодежь и отдавать долг памяти и уважения тем, кто отдал свои жизни ради наших детей. Они будут дружить и вместе строить отношения, прочный фундамент для развития наших стран», – поделился он в интервью журналистам.
Фото газеты Себежского района «Призыв»
В рамках международной встречи у часовни Сергия Радонежского прошла заупокойная лития по погибшим в годы Великой Отечественной войны. В продолжение памятных мероприятий на российской стороне участники почтили память партизанки-разведчицы, уроженки Себежа Марии Пынто. На стороне Беларуси торжественно возложили цветы к подножию монумента героям-комсомольцам деревни Прошки.
После этого братские народы, по традиции, исполнили песню «Катюша».
Фото газеты Себежского района «Призыв»
«В течение всего дня на Кургане дружбы работали интерактивные площадки и экспозиции «Край партизанской славы»», – поделились в правительстве региона.
5 июля в том числе завершился Международный гражданско-патриотический лагерь «Курган Дружбы», проходивший на территории Витебской области. Участие в нем приняла псковская молодежь. «Он проходил на территории Витебской области с участием псковской молодежи. Проект направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения, сохранение исторической памяти о подвигах Героев в годы Великой Отечественной войны, укрепление дружественный связей молодежи России и Республики Беларусь», – подытожили в правительстве Псковской области.
Напомним, «Курган Дружбы» является памятником истории федерального значения, который соорудили на границе трех государств в честь дружбы русского, белорусского и латышского народов. В годы войны тут пролегали тропы, где объединились отряды трех республик и было положено начало формированию партизанского края.