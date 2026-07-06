Международная встреча прошла на Кургане Дружбы в Псковской области

В воскресенье, 5 июля, в новую региональную памятную дату, в День партизанской славы, на Кургане Дружбы в Псковской области состоялась Международная встреча ветеранов и участников партизанского движения России, Беларуси и Латвии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального правительства.



Уже в 67-й раз на Кургане Дружбы в Себежском районе собрались все те, кому дорога память о погибших в годы Великой Отечественной войны и героях большой многонациональной страны, объединившихся в борьбе с фашизмом и победивших его. Официальную делегацию Псковской области возглавила первый заместитель губернатора Вера Емельянова, делегацию Витебской области Беларуси – председатель Витебского областного Совета депутатов Республиканского совета Дмитрий Демидов. Стартовала встреча с братания делегаций и обряда «Хлеб да соль». Вера Емельянова зачитала приветственный адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и поздравила участников с Днем партизанской славы.



«Курган дружбы хранит память о мужестве людей, которые плечом к плечу защищали родную землю. Сегодня он остается символом общей истории, взаимной поддержки и верности правде о Великой Победе. В этой встрече с каждым годом участвует все больше молодых людей из России и Беларуси. Именно им предстоит продолжать сложившуюся традицию, беречь память о защитниках Отечества и передавать ее следующим поколениям», – отмечалось в поздравительном адресе главы региона. Дмитрий Демидов подчеркнул, что продолжение встреч молодежи двух государств на Кургане является хорошей традицией, залогом дружбы и добрых отношений между странами. «Ребята подрастут, а связи останутся. Думаю, что 67 лет — это и традиция, и самое начало. Уверен, что она продлится десятки лет, а может века. Также сюда будет приезжать молодежь и отдавать долг памяти и уважения тем, кто отдал свои жизни ради наших детей. Они будут дружить и вместе строить отношения, прочный фундамент для развития наших стран», – поделился он в интервью журналистам.



В рамках международной встречи у часовни Сергия Радонежского прошла заупокойная лития по погибшим в годы Великой Отечественной войны. В продолжение памятных мероприятий на российской стороне участники почтили память партизанки-разведчицы, уроженки Себежа Марии Пынто. На стороне Беларуси торжественно возложили цветы к подножию монумента героям-комсомольцам деревни Прошки. После этого братские народы, по традиции, исполнили песню «Катюша».