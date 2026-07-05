За июнь в Пскове и Великих Луках родилось более 300 детей

В Псковском клиническом перинатальном центре подвели итоги июня: за месяц здесь было принято 228 родов. На свет появилось 118 мальчиков и 110 девочек, сообщили в официальной группе учреждения во «ВКонтакте».

Кроме того, за этот период родились три пары двойняшек. Большая часть новорождённых стала не первенцами: третий ребёнок родился в 35 семьях, четвертый — в 18, пятый — в восьми, шестой — в двух. Также зарегистрированы семьи, в которых родились седьмые и восьмые дети.

Особым случаем стало рождение десятого ребенка в одной из семей Псковской области.

В Великолукском филиале перинатального центра родилось 38 девочек и 38 мальчиков. В 11 семьях это третий ребенок, в пяти — четвертый, в четырех — пятый. Еще в трех семьях родились шестой, седьмой и восьмой дети.