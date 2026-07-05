На месте падения Пе-2 в Невельском районе обнаружены новые фрагменты самолета

Повторная поисковая экспедиция прошла с 15 по 25 июня на озере Большой Иван в районе урочища Валентиновка Невельского района Псковской области. Как сообщается в группе поискового отряда «След Пантеры» в соцсетях, поисковики исследовали место падения советского бомбардировщика Пе-2. Первый этап работа прошел в 2025 году, когда со дна водоема были подняты крупные элементы самолета, включая двигатель, детали планера, каркас и фрагменты фюзеляжа. Обнаруженные номера на деталях заставили поисковиков сделать предположения, что на дне озера могут находиться либо останки сразу двух самолетов, либо был проведен полевой ремонт самолета с перебросом двигателя или с перестановкой лючка.

Было решено экспедицию продолжить. Во время нынешней экспедиции поисковики извлекли новые находки: части разрушенного двигателя, цилиндры, поршень, компрессор, магнето, элементы обшивки, второй корпус, лопасти винта, бронеспинку пилотского кресла, а также фрагменты приборной панели и остекления. По маркировке удалось установить, что найденные детали относятся к бомбардировщику Пе-2 с серийным номером 11-106. Из архивных данных следует, что этот самолет входил в состав 202-го скоростного бомбардировочного авиаполка 263-й бомбардировочной авиационной дивизии. 18 января 1943 года он был подбит зенитным огнем в районе станции Опухлики и не вернулся на базу. Судьба экипажа длительное время оставалась неизвестной. В состав экипажа входили пилот старший сержант Павел Теплищев (1917 года рождения, Саратовская область), стрелок-бомбардир, старший сержант Алексей Головлев (1921 года рождения), и стрелок-радист, сержант Сергей Вилков (1915 года рождения, призван Алма-Атинским городским военкоматом).