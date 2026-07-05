На месте падения Пе-2 в Невельском районе обнаружены новые фрагменты самолета

Повторная поисковая экспедиция прошла с 15 по 25 июня на озере Большой Иван в районе урочища Валентиновка Невельского района Псковской области. Как сообщается в группе поискового отряда «След Пантеры» в соцсетях, поисковики исследовали место падения советского бомбардировщика Пе-2.
Первый этап работа прошел в 2025 году, когда со дна водоема были подняты крупные элементы самолета, включая двигатель, детали планера, каркас и фрагменты фюзеляжа. Обнаруженные номера на деталях заставили поисковиков сделать предположения, что на дне озера могут находиться либо останки сразу двух самолетов, либо был проведен полевой ремонт самолета с перебросом двигателя или с перестановкой лючка.
фото из соцсетей поискового отряда «След Пантеры»
Было решено экспедицию продолжить.
Во время нынешней экспедиции поисковики извлекли новые находки: части разрушенного двигателя, цилиндры, поршень, компрессор, магнето, элементы обшивки, второй корпус, лопасти винта, бронеспинку пилотского кресла, а также фрагменты приборной панели и остекления. По маркировке удалось установить, что найденные детали относятся к бомбардировщику Пе-2 с серийным номером 11-106.
Из архивных данных следует, что этот самолет входил в состав 202-го скоростного бомбардировочного авиаполка 263-й бомбардировочной авиационной дивизии. 18 января 1943 года он был подбит зенитным огнем в районе станции Опухлики и не вернулся на базу. Судьба экипажа длительное время оставалась неизвестной.
В состав экипажа входили пилот старший сержант Павел Теплищев (1917 года рождения, Саратовская область), стрелок-бомбардир, старший сержант Алексей Головлев (1921 года рождения), и стрелок-радист, сержант Сергей Вилков (1915 года рождения, призван Алма-Атинским городским военкоматом).
фото из соцсетей поискового отряда «След Пантеры»
Внешние фрагменты останков направлены Следственному комитету для проведения экспертиз. Ведется работа по установлению и поиску родственников погибших членов экипажа.
Экспедиция проводилась при поддержке экспедиционного центра Министерства обороны России. В ней приняли участие поисковые отряды «Поиск» из Новосокольников и «Поиск-97» из Пыталова, водолазы аварийно-спасательной службы МЧС по Тверской области, представители белорусской группы «Авиапоиск-Борисов» и московского отряда «101 авиаполк». Техническую помощь отряд «Феникс», поставляющий насосное оборудование.