Контроль за маломерными судами в Псковской области усиливают ГИМС МЧС России и полицейские, сообщили «Псковской правде» в региональном УМВД России.

Они проводят профилактические мероприятия для обеспечения безопасности граждан, охраны общественного порядка, выявления тех, кто не соблюдает правила безопасности, и предотвращения травматизма и гибели людей на водных объектах.

В ходе таких проверок профильные ведомства проверяют у судоводителей наличие необходимых документов: свидетельств о техническом освидетельствовании, судовых документов, а также удостоверений на право управления маломерными судном.

Контролируется и укомплектованность судов спасательными средствами. Судоводителям напоминают правила эксплуатации судов и безопасности на воде.