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Общество

Контроль за маломерными судами в Псковской области усиливают ГИМС МЧС России и полицейские

4 июля 2026 года, 17:02

Контроль за маломерными судами в Псковской области усиливают ГИМС МЧС России и полицейские, сообщили «Псковской правде» в региональном УМВД России.

Контроль за маломерными судами в Псковской области усиливают ГИМС МЧС России и полицейские

Фото: УМВД России по Псковской области

Они проводят профилактические мероприятия для обеспечения безопасности граждан, охраны общественного порядка, выявления тех, кто не соблюдает правила безопасности, и предотвращения травматизма и гибели людей на водных объектах.

Контроль за маломерными судами в Псковской области усиливают ГИМС МЧС России и полицейские

Фото: УМВД России по Псковской области

В ходе таких проверок профильные ведомства проверяют у судоводителей наличие необходимых документов: свидетельств о техническом освидетельствовании, судовых документов, а также удостоверений на право управления маломерными судном.

Контролируется и укомплектованность судов спасательными средствами. Судоводителям напоминают правила эксплуатации судов и безопасности на воде.

Контроль за маломерными судами в Псковской области усиливают ГИМС МЧС России и полицейские

Фото: УМВД России по Псковской области

«Особое внимание уделяется водителям гидроциклов. Эта техника является источником повышенной опасности, требующим строгого соблюдения мер предосторожности», – подчеркнули в УМВД России по Псковской области.

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