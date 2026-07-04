Контроль за маломерными судами в Псковской области усиливают ГИМС МЧС России и полицейские, сообщили «Псковской правде» в региональном УМВД России.
Контроль за маломерными судами в Псковской области усиливают ГИМС МЧС России и полицейские, сообщили «Псковской правде» в региональном УМВД России.
Они проводят профилактические мероприятия для обеспечения безопасности граждан, охраны общественного порядка, выявления тех, кто не соблюдает правила безопасности, и предотвращения травматизма и гибели людей на водных объектах.
В ходе таких проверок профильные ведомства проверяют у судоводителей наличие необходимых документов: свидетельств о техническом освидетельствовании, судовых документов, а также удостоверений на право управления маломерными судном.
Контролируется и укомплектованность судов спасательными средствами. Судоводителям напоминают правила эксплуатации судов и безопасности на воде.
«Особое внимание уделяется водителям гидроциклов. Эта техника является источником повышенной опасности, требующим строгого соблюдения мер предосторожности», – подчеркнули в УМВД России по Псковской области.