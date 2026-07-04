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Общество

В Псковской области зафиксированы 42 несанкционированных свалки

4 июля 2026 года, 15:30

В Псковской области зафиксированы 42 несанкционированных свалки. Об этом в своем канале в мессенджере МАХ сообщил губернатор Михаил Ведерников.


По его словам, данная проблема решается системно на всех уровнях. По итогам прошлого года в регионе ликвидировали около 500 несанкционированных свалок.

Михаил Ведерников отметил, что в Пскове развивается проект «Стоп Свалка». Программное обеспечение создали местные специалисты. Проект позволяет автоматически фиксировать нарушения на контейнерных площадках, определять номера машин и места сброса отходов, контролировать работу организаций.

«Но летом, в период дачного сезона, число людей в регионе увеличивается втрое, и вопрос вновь обострился. Ликвидировать свалки – важно, но ещё важнее – не давать им появляться», – подчеркнул губернатор и уточнил, что для масштабирования успешного опыта обсудил новый механизм с главами муниципалитетов.

Глава региона обратил внимание на то, что нужно оперативно фиксировать выявленные нарушения и сразу принимать меры. «Поручил главам изучить опыт и подготовить предложения по его внедрению на своих территориях», – заключил он.

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