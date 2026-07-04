Какие водоемы безопасны для купания, рассказали псковичам

Управление Роспотребнадзора по Псковской области обнародовало актуальный на 3 июля список водоемов, качество воды в которых соответствует гигиеническим нормам, а купание признано безопасным. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ведомства, в перечень вошли как городские и муниципальные пляжи, так и зоны отдыха у воды при пансионатах, турбазах и детских лагерях.

В Великих Луках специалисты подтвердили пригодность городского пляжа на реке Ловать. В Островском округе купаться разрешено на муниципальном пляже «Гороховое озеро» и пляже одноименного санатория.

В Новосокольническом округе безопасной признана зона отдыха у пансионата «Маево» на озере Смертное. В Печорском округе сразу несколько точек соответствуют санитарным требованиям: пляж «Мальская долина» на Мальском озере у деревни Рогово, пляжи загородного отеля «Плесков» и загородного отдыха «Лукоморье» на Псковском озере, а также пансионат «Кривск» в деревне Кривск. В Пустошкинском округе в перечень включена турбаза «Алоль» на озере Зверино в районе деревни Холюны, а в Невельском округе – санаторий «Голубые озера» у озера Малый Иван.

Отдельно ведомство перечислило водоемы, используемые детскими оздоровительными лагерями. В Гдовском округе это детский палаточный лагерь «Мультирайдерс» на Забельском озере и стационарные лагеря «Зеркальный» и «Радуга», расположенные на Ужинском озере. В Невельском округе безопасные условия для купания детей обеспечены в лагерях «Ленок» (озеро Березово), «Звездный» (озеро Большой Иван) и «Юный железнодорожник» (озеро Малый Иван). В Островском округе в список вошел лагерь «Алые паруса» на Гороховом озере, а в Великолукском округе – лагерь «Космос» на Урицком озере в деревне Урицкое.

В Роспотребнадзоре напомнили, что все владельцы пляжей обязаны получить санитарно-эпидемиологическое заключение и эксплуатировать зоны рекреации строго в соответствии с гигиеническими нормативами. Отдыхающим советуют избегать заглатывания воды при купании в непроверенных водоемах и ни в коем случае не использовать ее для питья – это чревато заражением острыми кишечными инфекциями, энтеровирусами и вирусным гепатитом А.