Блогеры-миллионники Кедровы: Мы ехали в Печоры увидеть пещеры, а нашли внутреннюю опору

Авторы проекта «Дорогу педагогу», блогеры-миллионники Василиса и Алёна Кедровы, рассказали о впечатлении, которое на них произвел Псково-Печерский монастырь, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе проекта «Истоки. Школа».

Сестры признались, что изначально ехали в обитель как туристы – посмотреть на известные пещеры и древнюю архитектуру. Но на деле встреча с Псково-Печерским монастырем дала блогерам нечто гораздо более глубокое – внутреннюю опору.

По их словам, в этом месте удивительным образом сочетаются мощь и смирение. «Когда стоишь у стен обители, которая не закрывалась даже в самые тяжёлые времена, начинаешь по-настоящему понимать, что такое стержень», – отметили сестры. Главным для них оказались не величие соборов и куполов, а особая тишина, воздух и чувство соприкосновения с вечностью. «Будто монастырь забрал суету и подарил ясность», – поделились блогеры и добавили, что Псков, Печоры и люди, с которыми они там встретились, навсегда останутся в их сердце.

Напомним, Кедровы приезжали в Псковскую область в качестве экспертов третьего заезда «Воспитание» Всероссийского проекта «Истоки. Школа». Он проходил в Печорах с 28 июня по 2 июля. Участниками стали 135 молодых педагогов, наставников и специалистов по работе с детьми, которые приехали из 50 регионов России.

Проект организовал Роспатриотцентр Росмолодёжи вместе с Институтом изучения семьи, детства и воспитания Министерства просвещения РФ и Движение Первых.

За несколько дней с учителями поработали 12 экспертов – от представителей духовенства до научных сотрудников и психологов. Помимо сестер Кедровых, перед педагогами выступили Анастасия и Светлана Фирсовы, авторы проекта «Фир Эфир».

В расписании также значились вечер арт-терапии «Говорим сердцем» и шоу-игра «Дуэт из учительской», а в неформальной обстановке участники заезда делились друг с другом личными историями, говорили о выгорании и поддержке.