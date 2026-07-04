Импорт 18,6 тысячи тонн фруктов и ягод проконтролировал Россельхознадзор в Псковской области

Импорт 18,6 тысячи тонн фруктов и ягод в Россию через Псковскую область проконтролировали инспекторы Северо-Западного межрегионального Управления Россельхознадзора. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.



Через регион поставили 22 вида фруктов и ягод из Молдавии, Марокко, Чили, Перу, Аргентины, ЮАР, Бразилии, Коста-Рики, Эквадора, Сербии, Боснии и Герцеговины. В Псковскую область ввезли 7,6 тысячи тонн яблок, 3,2 тысячи тонн черешни, 1,7 тысячи тонн авокадо, 977 тонн вишни и 363 тонны клубники. Также в регион поступили 253,1 тонны сезонных ягод. Среди них, 136,6 тонны черешни из Молдавии и 116,5 тонны крыжовника, клубники, смородины и малины из Республики Беларусь.