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Общество

Импорт 18,6 тысячи тонн фруктов и ягод проконтролировал Россельхознадзор в Псковской области

4 июля 2026 года, 13:44

Импорт 18,6 тысячи тонн фруктов и ягод в Россию через Псковскую область проконтролировали инспекторы Северо-Западного межрегионального Управления Россельхознадзора. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Импорт 18,6 тысячи тонн фруктов и ягод проконтролировал Россельхознадзор в Псковской области

Фото Северо-Западного межрегионального Управления Россельхознадзора

Через регион поставили 22 вида фруктов и ягод из Молдавии, Марокко, Чили, Перу, Аргентины, ЮАР, Бразилии, Коста-Рики, Эквадора, Сербии, Боснии и Герцеговины.

В Псковскую область ввезли 7,6 тысячи тонн яблок, 3,2 тысячи тонн черешни, 1,7 тысячи тонн авокадо, 977 тонн вишни и 363 тонны клубники. Также в регион поступили 253,1 тонны сезонных ягод. Среди них, 136,6 тонны черешни из Молдавии и 116,5 тонны крыжовника, клубники, смородины и малины из Республики Беларусь.

Импорт 18,6 тысячи тонн фруктов и ягод проконтролировал Россельхознадзор в Псковской области

Фото Северо-Западного межрегионального Управления Россельхознадзора

«Партии фруктов, которые прошли карантинный фитосанитарный контроль, были допущены к ввозу в другие регионы страны: Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Свердловскую, Воронежскую, Нижегородскую и Ульяновскую области», – подчеркнули в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

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