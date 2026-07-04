В двух водоемах Псковской области качество воды не отвечает требованиям СанПиН. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

По данным на 3 июля, специалисты в ходе мониторинга отобрали и проверили 16 проб воды по санитарно-химическим и 40 – по микробиологическим показателям, а также 20 проб почвы по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Согласно результатам исследований, по микробиологическим показателя требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» не отвечает качество воды в реке Великой в районе городского пляжа в Пскове (улица Красноармейская) и в озере Балаздынь у лагеря «Березка» в Великолукском районе.

«Эти акватории не пригодны для купания. Управление проинформировало Администрацию города Пскова и руководство ДОЛ «Березка» о необходимости принять меры для ограничения эксплуатации зоны рекреации», – подчеркнули в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.