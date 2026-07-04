Несколько вражеских БПЛА ликвидировали в небе над Псковской областью. Об этом в своем канале в мессенджере МАХ сообщил губернатор Михаил Ведерников.

По его словам, на территории региона продолжается боевая работа ПВО.

В этой связи необходимо быть осторожными и внимательными, отметил губернатор.

Отдельно Михаил Ведерников напомнил, что при наблюдении падения или полета беспилотных летательных аппаратов необходимо незамедлительно и максимально подробно сообщить все информацию по телефонам 112 или 8(8112) 72-52-00.

На данный момент в Псковской области действует беспилотная опасность.