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Общество

Несколько вражеских БПЛА ликвидировали в небе над Псковской областью

4 июля 2026 года, 08:54

Несколько вражеских БПЛА ликвидировали в небе над Псковской областью. Об этом в своем канале в мессенджере МАХ сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Несколько вражеских БПЛА ликвидировали в небе над Псковской областью

Фото Екатерины Ивановой

По его словам, на территории региона продолжается боевая работа ПВО.

В этой связи необходимо быть осторожными и внимательными, отметил губернатор.

Отдельно Михаил Ведерников напомнил, что при наблюдении падения или полета беспилотных летательных аппаратов необходимо незамедлительно и максимально подробно сообщить все информацию по телефонам 112 или 8(8112) 72-52-00.

На данный момент в Псковской области действует беспилотная опасность.

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