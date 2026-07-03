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Общество

Псковские инспекторы ГИМС с начала сезона зафиксировали 31 нарушение на воде

3 июля 2026 года, 17:50

С начала года сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам провели 82 контрольных рейда на водоёмах Псковской области. По их итогам выявлено 31 административное правонарушение, подавляющее большинство из которых связано с пренебрежением мерами безопасности, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Псковские инспекторы ГИМС с начала сезона зафиксировали 31 нарушение на воде

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

На нарушителей составлены административные протоколы: одно лицо отделалось предупреждением, остальным тридцати назначены денежные штрафы. Анализ показывает, что самым распространённым проступком остаётся отсутствие спасательных жилетов – 20 случаев.

Помимо этого, среди популярных нарушений – несоблюдение порядка государственной регистрации плавсредств, управление лодкой без удостоверения на право вождения, отступление от правил плавания, а также эксплуатация судов, подлежащих обязательной регистрации, без прохождения технического осмотра.

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