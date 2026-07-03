Псковские инспекторы ГИМС с начала сезона зафиксировали 31 нарушение на воде

С начала года сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам провели 82 контрольных рейда на водоёмах Псковской области. По их итогам выявлено 31 административное правонарушение, подавляющее большинство из которых связано с пренебрежением мерами безопасности, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.