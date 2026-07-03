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Общество

Псковский участник СВО вошел в список призеров чемпионата «Абилимпикс»

3 июля 2026 года, 17:07

Участник СВО из Псковской области Андрей Лосяков вошел в тройку призеров чемпионата по профессиональному мастерству среди участников спецоперации «Абилимпикс», прошедшего в Казани, сообщает официальный канал Псковской области в мессенджере МАХ.

Псковский участник СВО вошел в список призеров чемпионата «Абилимпикс»

Фото: официальный канал Псковской области в мессенджере MAX

Сотрудник машиностроительного завода «Велмаш-С» Андрей Лосяков стал третьим в компетенции «Инструктор» по оказанию первой помощи».

Подготовку к состязаниям мужчина проходил на базе Великолукского медицинского колледжа, где отрабатывал навыки оказания первой медицинской помощи.

В этом году Псковскую область представили пять ветеранов СВО: Иван Портнов, Николай Чеботарь, Андрей Лосяков, Сергей Иванов и Илья Шубин. Сопровождал их соцкоординатор филиала фонда «Защитники Отечества» Олег Иванов.

Национальное движение «Абилимпикс» развивается в рамках федерального проекта «Профессионалитет» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».

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